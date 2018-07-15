В Аргентине нашли останки динозавра, опровергающие историю эволюции рептилий

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Данный вид был самым первым гигантским древним животным.

В Аргентине нашли останки динозавра Ingentia prima. Находка изменила представление учёных об эволюции рептилий. Исследования, опровергающие ранее принятую историю развития данного вида, показали, что первые гигантские динозавры жили на Земле более 200 миллионов лет назад. Ранее считалось, что они появились на планете на 30 миллионов лет позже. Известно, что кости древнего животного нашли в провинции Сан-Хуан. Выяснилось, что речь идёт о зауроподе — крупном четвероногом травоядном ящере. Масса одного такого динозавра достигала 90 тонн, длина — 35 метров. Ingentia prima передвигались на корточках, а не на прямых ногах, что позволяло им оставаться неуязвимыми перед хищниками. Ранее считалось, что первые особи данного вида появились не ранее, чем 180–155 млн лет назад.

Ранее мы писали, что учёные нашли мумию 2000-летней «спящей красавицы». Найдена она была у берегов Енисея.