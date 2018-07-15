Студент разработал дешевый подводный буксировщик

Сегодня, 01:15

Арчи О’Брайан (Archie O’Brien), студент Университета Лафборо разработал устройство, позволяющее двигаться под водой при помощи водометного двигателя.

Арчи решил сделать свой подводный буксировщик максимально бюджетным и компактным. В плане компактности он достиг цели – буксировщик сделан в виде рюкзака, который одевается на спину, оставляя при этом свободными руки. Водомет (проще говоря, водяная помпа, которая забирает воду перед собой и выбрасывает назад) толкает дайвера вперед и позволяет двигаться под водой со скоростью до 13 км/час. Автор конструкции утверждает, что его аппарат также очень дешевый.

Работающий прототип джетпака CUDA был сделан из PLA-пластика — полилактида. Устройство состоит из 45 деталей, изготовленных с помощью 3D-принтера. Конструктор говорит, что конструкция аппарата очень проста – его можно собрать за 10 минут.

Буксировщик О’Брайана испытывали и в пресной, и в соленой воде. Также его выдерживали в холодильнике практически до замораживания. Все детали остались работоспособными и прошли испытания с честью.

Арчи уже получил патент на устройство, и собирается в будущем году начать его производство.

Такой реактивный подводный буксировщик может применяться не только для водных развлечений. Например, такие чудо-рюкзаки могли помочь при спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде.