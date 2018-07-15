NASA представило фотографии «пауков» на Марсе

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Изображение «пауков» четко видно на снимке, который представило космическое агентство NASA.

В реальности на фотографии – ледяная шапка на поверхности кратера, которыми испещрена поверхность Красной планеты. Такие неровности, действительно напоминающие пауков, образовались в результате выхода углекислого газа из-под ледяной корки при нагреве поверхности Солнцем.

Газ струей вырывается наружу, а вокруг отверстия на неровной поверхности оседает черная пыль, образующая очертания «паука».

На Земле такие физические процессы невозможны.

Это изображение на Марсе было сделано с помощью нескольких орбитальных телескопов. Снимки с них для получения более высокой четкости свели в одно изображение.