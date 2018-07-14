Редкий мини-парад планет состоится 15 июля для жителей Воронежа

Сегодня, 13:20

Мистический смысл космическому явлению приписали астрологи.

Редкий астрономический мини-парад планет состоится 15 июля. Для жителей Воронежа важно приметить, что наблюдение стоит начинать через 1 час 20 минут после захода солнца. В России (южная часть, юг Урала, Сибири и Дальнего Востока), Украине, Беларуси, Молдове, странах Кавказа и Средней Азии этот феномен можно будет поймать взглядом.

Из планет будет только три участницы: Марс, Юпитер и Сатурн. Однако в линию мини-парада попадут и две звезды: Антарес из созвездия Скорпиона и Спика из созвездия Девы. Космическое явление обсуждают в Сети как опасный процесс, который может повлиять на траекторию движения нашей планеты и усилить процесс «нагревания» Земли.