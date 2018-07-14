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Человечество может погибнуть из-за планетарного шторма невиданных масштабов, нынче зверствующего на Красной планете.

Смертоносные пылевые бури не обрушивались на Марс с 2001 года. Как и на рубеже веков, полномасштабный шторм зародился в южном полушарии Красной планеты (районы Эллады, Ноачиса и Аргира). Пока ученые предсказывали спад активности катаклизма, он ударил по Синусу Меридиани (район экватора), продолжив огибать Марс.

Поднявшаяся пыль продолжает портить планы ровера NASA Opportunity, не позволяя солнечным лучам зарядить его батареи. С 10 июня аппарат пребывает в спящем режиме. Параллельно наблюдается изменение цвета планеты. Привычный красновато-оранжевый оттенок сменился тыквенно-оранжевым.

Буря 2001 года длилась примерно три месяца. Нынешний шторм, эволюционирующий аналогичным образом, будет бодрствовать еще пару месяцев. Примечательно, марсианская пыль, нагретая Солнцем, уменьшила количество достигающей Земли солнечной радиации. Тем не менее, в конечном итоге шторм должен потерять свою силу, и все станет на круги своя.

Ученые опасаются, что пылевая буря с Марса перекинется на Землю, однако повода для переживаний пока нет. Окончательно успокоиться экспертов заставит лишь полное исчезновение катаклизма.