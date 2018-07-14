Директор NASA поддержал идею создания военно-комических сил США

Сегодня, 10:09

Глава NASA Джим Брайденстайн выступил решительно за то, чтобы власти США начали разработку системы военно-космических сил, предложенную президентом Дональдом Трампом, и как можно скорее отправили военных завоёвывать космические просторы.

Директор агентства сравнивает космос с океаном, на котором нет явных границ, но всё же определённые государства в большей степени регулируют поведение других стран на воде. Таким государством за пределами Земли должны стать Соединённые Штаты, говорит Брайденстайн. Глава NASA настаивает на важности стремительного развития этого подразделения военных сил США, поскольку поддерживает Трампа в нежелании уступать России, Китаю или другому государству.

Джим Брайденстайн также считает, что разумным будет внедрить воинские звания для космических военных, поскольку научно-фантастические фильмы использую чины военно-морского флота. Директор NASA выразил надежду о сотрудничестве с астронавтами-военными других стран, как это происходит сейчас на МКС, но пока не желает видеть на американской лунной базе граждан Китая.