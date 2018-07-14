Уфолог снял на видео гигантский НЛО размером с планету

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Пришельцы на огромной скорости пронеслись вдоль Солнца, «засветившись» на видео космической обсерватории NASA.

Американские ученые с 2006 года наблюдают за активностью Светила в рамках программы STEREO. Публикуя видео взрывов Солнца, сотрудники NASA подкидывают работу уфологам, жаждущим рассмотреть в далеком космосе инопланетян. Гигантский НЛО размером с планету накануне «взорвал» YouTube. Американец снял на видео отрывок пролета «тарелки» пришельцев над Светилом, столкнув лбами скептиков и верящих в существование внеземной расы людей.

Поразительными кажутся размеры предполагаемого НЛО, а также способность его покрытия выдерживать колоссальные температурные нагрузки. Космический корабль не загорается, не теряет форму и не пытается в панике отдалиться, недоумевает уфолог. Специалистам предстоит разобраться, не является ли скандальное видео монтажом высшего пилотажа.