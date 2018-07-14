Учёные: Современные девушки в положении менее устойчивы к стрессам

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Не для кого не секрет, что с каждым годом уровень стресса растёт. Это сказывается на здоровье каждого человека, но больше всего – на девушках в положении.

Учёные провели исследования, которые показали, что с каждым годом всё больше и больше будущих мам испытывают стрессы, страдают от навалившихся на них проблем. Был проведён опрос, в котором принимали участие более 2 тысяч женщин. В результате выяснилось, что поколение «Миллениума» менее устойчиво к стрессам, чем те, кто рожал в девяностых годах.

Даже различие в окружении, полученном образовании, образе жизни, цифр не изменили. Для беременных после 2000 года процент депрессивного состояния оказался 25%, в то время как для представителей прошлого поколения – 17%. Исследования не могут гарантировать 100% достоверность из-за недостатка опрошенных людей, но учёные полагают, что в целом картина ясна.

Молодые мамы подвергаются стрессам в силу того, что они живут в абсолютно другое время, нежели их родители, проблемы с трудоустройством, постоянно ускоряющийся темп жизни – всё это негативно сказывается на состоянии будущих мам.