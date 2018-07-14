Спорт является причиной домашнего насилия, считают ученые

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По мнению австралийских социологов, крупные футбольные турниры имеют не только общественно-объединяющий эффект, но и провоцируют всплеск домашнего насилия.

Именно во время чемпионатов мира и Лиги чемпионов у многих болельщиков у экранов телевизоров происходит всплеск адреналина, который, усугублённый чрезмерным принятием алкогольных напитков, приводит к многочисленным семейным скандалам. При этом, отмечается, это происходит вне зависимости от исхода матча любимой команды.

Алкоголь, по мнению ученых, очень часто является причиной домашнего насилия от которого страдают женщины и дети. «Домашний тиран», разгорячённый футбольными страстями и выпив изрядную дозу алкоголя, зачастую становится неуправляем и допускает проявления агрессии к членам своей семьи. Специалисты обращают внимание, что нередко генеральными спонсорами спортивных трансляций становятся производители алкоголя. Социологи считают, что убрав рекламу горячительных напитков с телевидения, можно существенно снизить уровень семейного насилия.