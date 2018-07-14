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Неправильный выбор жароутоляющей жидкости может привести к летальному исходу.

В жаркую погоду у человека медленный обмен веществ, поэтому организм чувствует себя уставшим, и если человек потел обильно, он испытывает жажду. Все это вызывает у большинства людей большой дискомфорт. Чтобы изменить свое здоровье к лучшему, нужно ограничить свою диету и следовать правилам, которые раскрыл врач-диетолог из Волгограда. Врачи назвали правильный напиток, утоляющий жажду в жару. На Востоке в жару чай пьют горячим, поскольку это хорошо охлаждает.

Очень полезно пить в жаркие дни, особенно охлажденного зеленого цвета. И если добавить лимон или мяту, то эффект усилится в лучшую сторону. Природный фруктовый сок очень полезен в жару. Он не только утоляет жажду, но и уменьшает чувство голода и питает организм витаминами и возвышением. Целесообразно не выбирать густые соки из апельсинов и яблок. Врачам стал известен универсальный напиток, утоляющий жажду в жару, но не стоит забывать и о еде. Есть некоторые давно известные правила питания летом: не есть соленые и сладкие продукты, не пить крепких напитков, не переедать, есть сырые овощи и фрукты.

Соблюдение этих правил поможет справиться со стрессом, повышенной температуры и даже похудеть. В этом случае тепло является лучшим помощником. Потребление сахара вызывает удержание жажды и воды в организме, предотвращая естественное испарение. Поэтому человеческое тело нагревается и может случиться обморок.

Также влияет на организм и соль. Алкогольные напитки оказывают вредное воздействие на организм человека, особенно в жару. Алкоголь сохраняет воду в тканях, где ее нагревают до высокой температуры. Это может вызвать инсульт и потерю сознания. Лучше утолить жажду столовой минеральной водой, потому что она содержит соли и минералы, которые уходят, когда человек потеет.

Для использования воды нужны небольшие порции. Из мясных продуктов лучше выбрать постное куриное мясо, съесть больше свежих овощей, любую зелень, а также фрукты и ягоды. Они очень богаты витаминами, минералами и дополнительной «влажностью». Тяжелые мясные бульоны лучше всего заменяют легкими летними супами, такими как окрошка, суп из свеклы или гаспачо.