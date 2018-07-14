США будет защищаться от стран бывшего СССР лекарством от оспы

Сегодня, 08:12

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) узаконило на территории США первое в мире лекарство от оспы, несмотря на то, что болезнь давно не даёт о себе знать.

Последний случай воспаления оспы зафиксирован в 1977 году, а уже в 1980 её признали «вымершим» заболеванием. Многих детей сегодня даже не вакцинируют от оспы. Но американский Минздрав всё ещё опасается этого заболевания. Препарат «Tpoxx» теперь официально разрешено применять в случае заболевания оспой, которое, по мнению властей США, может произойти в случае биотеррористической атаки.

Главными странами, откуда может исходить угроза, FDA называет экс-республики СССР, в которых раннее проводились испытания биологического оружия. Лекарство «Tpoxx» было испытано на людях. Поскольку заражать волонтёров оспой противозаконно, FDA мирно испытало на них препарат и обнаружило, что вреда он не приносит. А тестирования на заражённых похожим вирусом животных показали положительный результат.