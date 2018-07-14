NASA боятся начала колонизации: На Марсе нашли растущие деревья

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Конспирологи уверены, что NASA скрывает от общественности факт существования жизни на планете.

Марсоходы и спутники постоянно присылают на Землю новые фотографии с марсианской поверхности, давая тем самым очередные поводы задуматься о существовании на Марсе жизни. Тем не менее, по мнению некоторых частных исследователей, американское аэрокосмическое агентство (NASA) отбирает и публикует в сети лишь те фото, на которых подозрительного ничего нет.

В то же время, из-за невнимательности сотрудников ведомства в интернете время от времени всё же появляются материалы, где можно рассмотреть те или иные свидетельства. Так произошло и на днях, когда некоторые энтузиасты обнаружили на сайте NASA интересный снимок. На нём исследователи нашли растущие деревья.

Поскольку спутниковое фото было чёрно-белым, сперва данные объекты не привлекли внимания, однако после подробного изучения специалисты пришли к выводу, что на Марсе действительно есть растительность. Конспирологи уверены, что NASA боятся начала преждевремнной колонизации Красной планеты.

Ранее мы писали, что на Марсе обнаружены следы лавины. Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE передал на Землю занимательные снимки.