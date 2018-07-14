Британский военнослужащий рассказал о секретных программах по изучению НЛО

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Бывший работник Министерства бороны заявляет, что НЛО является реальным и часто попадает на радары самолётов.

Эксперт по НЛО Ник Поуп, деятельность которого не разглашается по Закону о государственной тайне, сказал, что его работа связана с мониторингом развития российского луча смерти и борьбы с экстрасенсами. Военнослужащий рассказал, что проработал в ведомстве 21 год, и точно знает, что НЛО – реальны, а его задачей было исследовать внеземные объекты. Появились данные о документах, показывающих заинтересованность правительства Великобритании в изучении инопланетных технологий и создании земных аналогов.

Министерство обороны Великобритании тщательно следили за секретными изобретениями россиян и китайцев. Работники выяснили, что в России приложили немало усилий для исследования парапсихологии. Телекинез, психологическое воздействие и ясновидение были одними из угроз для суверенности государства. Это связано с тем, что НЛО могут быть не материальными объектами, а результатом изменения энергии в атмосфере. Американцы также изучают инопланетные технологии и создали специальную программу идентификации угроз. В названии и целях AATIP не было связи с НЛО, однако Пентагон признал, что Военно-морские силы США направлены на перехват инопланетных объектов.