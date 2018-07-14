Двигатель XSP для космического беспилотника Boeing прошел огневые испытания

Сегодня, 07:53

DARPA и Boeing перешли к запланированному этапу после сотрудничества в прошлом году.

Эксперты оценили качество сборки и проведение испытаний компаниями. Двигатель XSP для космического беспилотника Boeing прошел огневые пробы. Оказалось, что выпущенный и собранный по новой технологии XSP показал свои преимущества и продемонстрировал хорошие показатели. Он также требует испытания, запускающего двигатель автомобиля на земле десять раз в 10 дней, чтобы продемонстрировать готовность к полётам для летных испытаний, которая была закончена 6 июля компанией Aerojet, Boeing и DARPA.

После завершения испытаний XSP готовится проверка всех комплектующих, которая должна показать слабые стороны сборки. После будет проведено мониторинг всех частей двигателя и завершение проекта. Эксперты предвидят открытие нового исследования и испытаний после 2019 года.