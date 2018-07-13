«Роскосмос» ищет способы использования ракеты «Ангара»

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«Роскосмос» совместно с предприятиями космической отрасли ищет способы применения ракеты-носителя «Ангара».

Перспективы использования ракеты в российском космосе обсуждались на закрытом совещании представителей предприятий отрасли. Совещание проходило в госкорпорации «Агат». Это уже второе совещание по вопросу поиска новых возможностей применения «Ангары», а также налаживания серийного производства и снижения себестоимости. Еще одной важной темой совещания было финансовое оздоровление отрасли, и прежде всего, Центра им. Хруничева, который по итогам прошлого года получил убыток в 23 миллиарда рублей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил в ближайшем будущем прекратить выпуск ракет-носителей «Протон» и в дальнейшем летать в космос только на «Ангаре». Выпуск «Ангары» должен быть налажен на омском производственном объединении «Полет». Заявлено, что для безубыточного производства необходимо запускать 6 ракет в год.

«Ангара-А5» - первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Запускается с пятью универсальными ракетными модулями. Топливом служат керосин и кислород.

Первый успешный запуск был произведен в декабре 2014 года с космодрома Плесецк.