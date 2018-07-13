Ученые: Аспирин необходимо назначать индивидуально

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Исследователи утверждают, что с помощью аспирина можно предотвратить множество заболеваний.

Ученые из Оксфорда уверены, что при правильной дозировке аспирина он может использоваться при профилактике рака, сердечных приступов и инсульта. По их словам, на данный момент в корне неверным является то, что аспирин назначается универсальной дозировкой, а его необходимо назначать индивидуально. Ведь при правильном расчете веса и других характеристик человека, аспирин может являться хорошим способом избежать тяжелых заболеваний.

Однако в мае 2018 года ученые из Чикаго сообщили, что ежедневное употребление аспирина повышает риск рака кожи у мужчин. По их словам, хоть некоторые врачи и прописывают аспирин для профилактики, но у женщин защитных ферментов больше, чем у мужчин, потому, согласно исследованиям, они более устойчивы к подобному воздействию, а вот лица мужского пола находятся в зоне риска. Но исследователи не призывают совершенно исключить аспирин в качестве профилактики. Они сообщают, что в случае необходимости употребления аспирина ежедневно нужно чаще проходить обследования на предмет обнаружения меланомы.