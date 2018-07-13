Высокое кровяное давление может привести к Альцгеймеру

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Врачи установили, как именно и в каком возрасте АД наносит непоправимый ущерб нашему мозгу.

Контролировать кровяное давление нужно в любом возрасте, а после 40 лет просто необходимо. Из-за высокого систолического давления, по мнению американских ученых, кровеносные сосуды в мозге могут блокироваться, что приводит к их повреждению и образованию так называемых клубков, которые характерны для болезни Альцгеймера. Этот вывод был сделан после проведения исследования, в котором приняли участие почти 1300 добровольцев.

Участников наблюдали вплоть до наступления смерти, а по вскрытию выяснилось, что почти в половине случаев мозг имел признаки нейродегенеративных заболеваний. Число повреждений было выше у тех, кто страдал от повышенного систолического давления на протяжении нескольких лет. Так что высокое кровяное давление действительно может привести к Альцгеймеру.

Специалисты подчеркивают, что их исследование доказывает важность систематического контроля кровяного давления в возрасте старше 40 лет. И напоминают, что нормальным является давление 120 на 80, а любое другое – повод показаться врачу.