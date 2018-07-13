Холостяцкая жизнь является причиной нейродегенеративных заболеваний

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Группа ученых из Университетского колледжа Лондона в результате проведенных исследований установили, что деменция чаще всего развивается у не состоящих в браке мужчин и женщин.

Причем разница с женатыми мужчинами и замужними женщинами очень большая – 42%. А исследовались более восьмисот тысяч человек.

Дело здесь в кардинальном различии образа жизни, который ведут холостяки и женатые люди. Холостяцкая жизнь, как правило, менее здорова, чем семейная. Таким образом, именно образ жизни холостяка является причиной развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте, проще говоря, слабоумия.