Французский фермер 4 года прятал череп полумифического существа

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Мужчина и не подозревал, насколько ценная археологическая находка была у него на участке.

Французский фермер еще в 2014 году обнаружил на своем участке какую-то древнюю окаменелость. Однако он не хотел, чтобы на его участке проводились археологические раскопки, и утаил свою находку на целых 4 года. Спустя некоторое время, мужчина решил, что зря прятал череп полумифического существа, и пора бы о нем рассказать. Возможно, любопытство победило желание сохранить участок от археологов.

Он позвонил в тулузский Музей естественной истории и сообщил, что нашел что-то необычное. Специалисты практически сразу поняли, что это могло бы быть. Череп древнего животного, жившего на планете примерно 11-13 миллионов лет назад, редкого гомфотерия. 150 лет назад были найдены лишь зубы этого животного и его почти стали считать полумифическим, но такая ценная находка, как целый череп, это прорыв в науке. Дальнейшие раскопки показали, что больше частей этого животного на этом месте нет, но ученым предстоит извлечь окаменелые останки животного из осадочных пород, так что работы у них еще много.