Ученые отменили Апокалипсис: Конца света 27 июля не будет

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Специалисты убеждены, что конец света невозможен в ближайшее время.

Аравийские ученые утверждают, что красная луна 27 июля не станет предвестником конца света, они отменили Апокалипсис. Так как многие люди, которые почитают Библию, говорят, что Красная луна будет означать начало Армагеддона, астрономы пытаются опровергнуть эту информацию, чтобы паника не была посеяна в умах человечества.

Одним из здравых аргументов является то, что явление красной луны можно наблюдать не только в этом году, а вообще в каждом, причем два раза. В этом году лунное затмение отличается тем, что идет немного по другой траектории и потому это затмение будет значительно дольше, чем все остальные именно из-за определенного положения Луны, Земли и Солнца. И это вовсе не означает, что всему миру придет конец, как утверждают многие сторонники конспирологии и толкователи религиозных предсказаний. Конца света 27 июля не будет, успокаивают ученые.

Ранее было уже сделано множество пророчеств по поводу конца света, снято немало фильмов на эту тематику, но реальность такова, что ни один из них не произошел и невозможен в будущем, так как ученые утверждают, что в ближайшее время Земле точно ничего не грозит.