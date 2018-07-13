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Специалисты утверждают, что недостаток ультрафиолета вредит гипертоникам и гипотоникам, но безвреден с точки зрения психики.

13 июля утром произошло солнечное затмение, и врач-терапевт Людмила Лапа и врач-психиатр, психотерапевт Павел Бесчастнов решили дать консультацию по этому поводу. Врачи раскрыли опасность солнечных затмений для здоровья. Они отметили, что солнечное затмение разные люди переносят по-разному, но недостаток ультрафиолета плохо влияет на людей с хроническими болезнями, такими как гипертония и гипотония. Потому необходимо вовремя принимать прописанные доктором лекарства и тогда можно избежать усталости, сонливости и слабости, связанных с астрономическим явлением. А также солнечные затмения вредны людям с какими-либо хроническими болезнями.

Павел Бесчастнов сообщил, что на психическое состояние данное явление не распространяется. Какие-либо ухудшения могут быть связаны только с личными установками человека. Потому как еще с древних времен человек пытается объяснить то, что ему непонятно, своим способом и создать иллюзию контроля над событиями.