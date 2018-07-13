Учёные тестостероном помогут больным раком пережить сложную терапию

Сегодня, 19:34

Согласно статистике, около 20% смертей раковых больных приходится на крайнее истощение организма, именуемое также кахексией. Увеличить выносливость пациентов и улучшить качество их жизни учёные предлагают «мужским» гормоном.

Период химиотерапии и облучения – самый тяжёлый во время лечения раковых заболеваний, поскольку организм больных переживает истощение, их скелетные мышцы и масса тела стремительно сокращаются, и организм перестаёт бороться с болезнью. Ранее предложенная диета оказалась неэффективной, потому учёные стали искать другой способ поддержания жизнедеятельности.

Они вспомнили, что скелетные мышцы в том числе состоят и из тестостерона, поэтому целесообразным было бы лечение при помощи этого гормона. Учёные говорят, что их способ никак не повлияет на результаты химиотерапии или облучения. Так, было проведено исследование, в ходе которого две группы пациентов с плоскоклеточной карциномой получали плацебо и тестостерон.

Результаты 5-летнего исследования показали, что у получавших тестостерон пациентов повысилась физическая активность, они могли приготовить себе пищу, помыться и убраться.