«Литосферные плиты уже сдвигаются»: Земля начала быстро нагреваться

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В Гавайях уже слышны характерные трубные звуки, которые свидетельствуют о начале апокалипсиса.

Многие специалисты считают, что апокалипсис уже начался, так как Земля начала очень быстро нагреваться изнутри. Кроме того, предвестником конца света стало то, что за последние несколько лет по всей планете начали появляться трубные звуки.

Впервые их зафиксировали на Гавайях во время извержения вулкана Килауэа. По словам учёных, трубные звуки появляются из-за перепадов температуры. Дело в том, что литосферные плиты уже сдвигаются из-за указанных перепадов, в результате чего появляются характерные звуки.

Конспирологи же уверены, что трубные звуки на самом деле являются предвестниками апокалипсиса, начало которого, кстати, определить невозможно.

Одна из самых популярных мистических теорий гласит, что Земля столкнётся с Венерой, в результате чего и погибнет. Такое антинаучное заявление конспирологи подтверждают тем, что Земле сдвигается в сторону Солнца.

Земля действительно двигается, только не к Солнцу, а от него. Всё дело в том, что космос находится на стадии остывания после Большого взрыва. По мере этого процесса все объекты во Вселенной отдаляются друг от друга, но не притягиваются.

Как бы то ни было, и настоящие учёные и конспирологи считают, что с Землёй происходит нечто странное. Все природные катаклизмы могут быть действительно началом апокалипсиса, хотя официальная наука спрогнозировала конец света через 4 миллиарда лет.