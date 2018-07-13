Очевидцы засняли взвод инопланетных кораблей в Массачусетсе

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В городе Истхэмптон, что в Массачусетсе, очевидцам удалось заснять на видео, как несколько десятков инопланетных кораблей двигались по ночному небу, держа чёткий строй и используя сигнальные огни.

Грег Моко и Зак Пакетт опубликовали видеозапись, на которой в ночном небе города Истхэмптон в Массачусетсе происходит странное сияние. Приглядевшись, мужчины заметили, что это самый настоящий взвод из инопланетных кораблей. НЛО держали чёткий строй и двигались друг за другом в боевом порядке, напомнившем пользователям православный крест.

Очевидцы обнаружили необычное сияние в ночном небе над городом Истхэмптон в графвстве Хэмпшир, штат Массачусетс, США. Множество НЛО медленно двигались один за другим над одним из домов в городе 11 июля. Небесные объекты мигали разными цветами, напоминающими сигнальные огни. Очевидцы уверены, что им удалось задокументировать нечто большее, чем просто инопланетян. Мужчины допускают, что это могли быть божественные посланники, прибывшие на Землю с особой миссией.