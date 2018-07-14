Ученый представил математическое обоснование существования Бога Израиля

Сегодня, 06:30

Saul Kullook представил математическую формулу, по которой даты библейских событий, связанных с возвращением еврейского народа на землю Израиля, могут быть вычислены математическим соотношением двух физических факторов: наклона планеты и широты библейских границ Израиля.

Ученый заявляет журналистам, что это не теория. Такое соотношение присутствовало всегда, а он просто представил доказательство этому. Он делает вывод, что его формула – это математическое обоснование существования Бога Израиля.

Между историческими переселениями евреев в Израиль, смещением оси Земли и библейскими границами Израиля существуют как минимум 15 корреляций. По его словам, никакой вероятности случайных совпадений нет. Вывод один: Земля создана в соответствии с размещением еврейского народа на его территории.

По словам ученого, многие говорят о боге Израиля, но они говорят об этом неправильно. Теперь же, когда он привел свое математическое доказательство, все должны увидеть, что вся история, небеса, земля, Солнце, Луна и человек опираются на Иерусалим и иудеев.

Kullook заявил, что если кто-то в мире попытается изменить границы Израиля или изгнать евреев из Израиля, система отреагирует и воспрепятствует этому.

Также, по его словам, приведенные им доказательства не только демонстрируют, что вселенная создана в соответствии с еврейской историей, но также являются призывом ко всем людям поверить в Бога Израиля.