В NASA показали снимки опасного околоземного астероида

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В июне небесное тело приблизилось к Земле на 6 млн километров.

В NASA опубликовали снимки очередного астероида, который в перспективе может угрожать Земле. На фото специалисты показали структуру данного околоземного космического тела под названием 2017 YE5. Оказалось, что он состоит из двух частей, каждая из которых имеет разную структуру и происхождение. Данный астероид был открыт специалистами марокканской обсерватории Оукаймеден в декабре 2017 года. Несмотря на то, что о его существовании было известно уже более, чем полгода, получить снимки космического объекта посчастливилось лишь сейчас.

Известно, что он включён в каталог PHA, где собирают все астероиды, которые представляют хотя бы минимальную опасность для Земли. В частности, объект должен обладать соответствующими габаритами и структурой, достаточными для того, чтобы попасть в атмосферу Земли и принести сильные разрушения. Также астероид должен приблизиться к планете на расстояние не менее 8 млн километров. 2017 YE5 в июне приблизился на дистанцию 6 млн километров. В следующий раз он подойдёт на такое расстояние через 170 лет.

Ранее NASA назвало метеориты, способные уничтожить Землю. Специалисты управления агентства, ответственного за безопасность планеты, произвели расчёты относительно потенциальной опасности конкретных объектов.