Учёные проанализировали содержимое желудка мумии ледяного человека

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Умерший ел много жиров, чтобы спастись от переохлаждения.

Ледяной человек Эци жил примерно в 3 300 году до нашей эры. Его мумию нашли в 1991 году в Альпах на высоте в 3 200 метров. Останки Эци появились изо льдов, которые стремительно начали таять.

Сейчас же учёные из центра исследований Eurac проанализировали содержимое желудка древнего человека. По словам специалистов, Эци поел буквально за несколько часов до смерти, поэтому пища сохранилась относительно хорошо. Некоторые бактерии даже сохранили признаки жизнедеятельности.

Учёные рассказали, что ранее не удавалось изучить тонкую кишку мумии ледяного человека, так как она была повреждённой. В самом же желудке они нашли липиды и другие молекулы биологического характера, которые участвуют в процессе переработки еды.

В рационе Эци было почти 50% жиров. Учёные считают, что ледяной человек специально ел такую пищу, чтобы спасти организм от переохлаждения и наполнить его энергией. Эци чаще всего ел козлятину и оленину. Именно мясо этих животных исследователи нашли в желудке древнего человека.