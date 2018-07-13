Учёные рассказали, сколько тонн космического мусора на орбите Земли

Сегодня, 17:08

Если одна его часть заденет другую, то это спровоцирует цепную реакцию, уничтожающую все спутники и зонды.

Учёные рассказали, что сейчас на орбите Земли располагается около 7 200 тонн различного космического мусора. Гарвардский астроном Джонатан Макдауэлл заявляет, что пуски ракет и зондов США оставили за собой 3 200 тон мусора. России и СССР принадлежит 1 700 тонн, а ещё 900 и 450 тонн – Европе и Китаю. Другие страны доставили на орбиту в общей сумме только 950 тонн.

Учёным также удалось подсчитать, сколько на земную орбиту попало рукотворных объектов, чьё положение известно NASA и остальным мировым космическим агентствам. Оказывается, что их всего 18 000. В это же время исследователи не распознали больше 170 миллионов неизвестных объектов на орбите.

Дональд Кесслер, один из учёных NASA 1978 года, заявлял, что если хотя бы одна частица мусора столкнётся с другой, то это вызовет целую цепную реакцию. Она в конечном итоге погубит спутники, работающие не только на высоте МКС, но и гораздо выше.

По словам современных астрономов, весь космический мусор в одном и том же месте не располагается. Он постепенно заходит в атмосферу Земли и сгорает там. К примеру, только в прошедшем году на нашу планету упало 75 тонн мусора.

Однако стоит отметить, что ежегодно примерно 100 тонн, или же на 2 процента, на земной орбите вырастает количество космического мусора.