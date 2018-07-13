Ученые: Бургеры имеют неожиданную опасность

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Китайские ученые исследовали один из популярных фаст-фудов – бургер. Установлено, что его употребление может привести к астме.

Специалисты Сычуаньского университета (Китай) в очередной раз исследовали фастфуд и заключили, что бургеры имеют весьма неожиданную опасность. В ходе эксперимента установлено, что люди, употребляющие его три и более раз в месяц, имеют большую склонность к развитию астмы. Кроме этого, такая вредная пища приводит к развитию различных аллергических заболеваний, лидирующие позиции среди которых занимают сенная лихорадка и аллергический ренит.

Если человек уже страдает астмой, то такая жирная еда только способствует усугублению воспалительных процессов дыхательных путей, что уменьшает количество потребленных фруктов и овощей, которые богаты защитными веществами. Интересно, что другие вредные продукты, которые также пользуются популярностью у потребителей – газированные напитки, оказывают не такое вредное влияние на человеческий организм.

Напомним, что еще в июне текущего года ученые сообщили, что нашли причину особой любви человека к жирной еде. Установлено, что вредная и жирная пища, которая богата большим количеством жиров и углеводов, дает возможность «вознаграждать» мозг.