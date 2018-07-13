Ученые обнаружили ген, вызывающий привыкание к кокаину

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Исследователи утверждают, что человеческая зависимость подавляема на уровне генов.

В Бельгии ученые Брюссельского свободного университета определили ген, вызывающий привыкание к кокаину. По словам одного из исследователей Альбана де Керкова, мышь, лишенная данного гена, не подавала признаков серьезной наркозависимости. Такие исследования обнадеживают миллионы человек, которые хотят избавиться от пагубной зависимости.

Исследователи утверждают, что только лишь в Европе людей, зависимых от тяжелых наркотиков, насчитывается 15 миллионов, а денег на подавление такой тенденции и лечение наркозависимых тратится около 65 миллиардов евро. Дальнейшие исследования ученые планируют проводить уже на людях. Ген, который они обнаружили, будет изъят из человеческого организма, и результаты покажут, возможно ли избавить человечество от такой мощной зависимости.

Ранее ученые уже пытались побороть или хотя бы ослабить кокаиновую зависимость с помощью подавления деления митохондрий в мозге. Однако новая методика будет осуществляться проще и быстрее, чем предыдущая.