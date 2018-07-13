В Израиле разработали первый в мире оптический изолятор

Сегодня, 15:39

По словам руководителя исследовательской группы Тала Кармона, устройство может пропустить только 4 фотона из 1 тысячи.

Согласно информации из журнала American Technion Society, изолятор основан на резонансе световых волн на быстро вращающейся стеклянной сфере. Это первое фотонное устройство, где свет, расходящийся по разным направлениям, и скорость движения имеет разную. Специалисты из Израильского технологического института «Технион» в Хайфе отметили, что такая эффективность изоляции будет полезна для программ, где задействована для связи квантовая оптика.

Также с его помощью можно будет создавать очень сильные лазеры. Кроме того, есть вероятность разработки микроэлектромеханических систем, где будет задействовано межмолекулярное и межатомное взаимодействие, едва ли не впервые в мире равное силам Ван-дер-Ваальса.