Раскрыта тайна происхождения азиатов

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Ученые провели ряд исследований не только современных людей, но и останков предков. Установлено, что азиаты происходят от четырех разных групп.

Исследователи провели анализ скелетов, которые датируются возрастом восемь тысяч лет и принадлежали жителям Юго-восточной Азии. В ходе изучения установлено, что они принадлежат четырем различным группам людей, в итоге тайна происхождения азиатов раскрыта.

Напомним, что ранее появилось две теории происхождения жителей Азии. По одной из них, представители культуры Хоа-Бинь обитали на данной территории еще 44 тысячи лет назад, вытеснив от туда предыдущих обитателе. Согласно второй версии – предками жителей Вьетнама и Индонезии стали фермеры, выращивающие рис, из Китая.

Теперь же ученые пришли к выводу, что все происходило гораздо сложнее. После сбора и анализа образцов ДНК 26 останков древних людей и современных жителей Азии установлено, что представители культуры Хоа-Бинь перемешались с представителями других народностей и таким образом сделали Юго-восточную Азию самым генетически разнообразным регионом в мире, что привело к тому, что у азиатов самая большая последовательность генов, которая была унаследована от денисовского человека. Такие результаты исследовании во многом разъяснили картину развития азиатской расы.