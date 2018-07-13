Рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом змеи

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Устрашающее зрелище повергло в шок биологов. Монстры время от времени показывают свой истинный облик людям.

Монстры не реальны, но после увиденного можно поменять свое мнение. Морской монстр, выловленный недавно, обладал телом змеи. Гигантскую рыбу рыбаки поймали из лодки в бухте Каванча, у побережья чилийского города Икике. Тушка весила почти 150 кг, почти 5 м в длину и выглядела, как гигантская сардина из ада. Координатор рыбацкой компании Родриго Олива передал «большую девочку» для опытов исследователям из Университета Артуро Прат.

В Facebook опубликовали снимки хищника.

«Это глубоководные рыбы, поэтому надо полагать, что если они находятся на поверхности, то это потому, что они больны или ранены», - сказал эксперт.

Несмотря на это, у мертвой рыбы не было никаких признаков травмы. Это не первый раз, когда его команда передала подводные странные экспонаты, заявив, что они «постоянно находят странных рыб». Остатки рыбы будут не нужны после того, как исследователи завершат свои исследования. Образцы гигантского монстра могут забальзамировать.