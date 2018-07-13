Сегодня, 13:50

Из всех видов животных, человеческие руки являются наиболее эффективными. Они развились у людей во время эволюции.

Видимо, далёкие предки делали что-то, чего не делали другие животные. Сейчас учёные озвучили новую теорию развития кисти человека. Она несколько необычна.

В сравнении с приматами у кисти человека явные отличия. Большой палец – более длинный и мускулистый. Другие, напротив, более короткие. Запястье намного гибче, чем у обезьян, а ладони более устойчивы. Суставы имеют большую поверхность.

Учёные полагают, что такому развитию кисти способствовало применение инструментов и оружия, в том числе метательного. С помощью инструментов древние люди раскалывали орехи, резали мясо, дробили кости, добывая костный мозг, и многое другое. Каждое из этих действий по-своему влияло на эволюцию кисти.

Для выявления этого учёные установили на руки 39 людей датчики, с помощью которых учитывалось, какие пальцевые фаланги работают при конкретном действии.

Менее всего усилий требовалось при раскалывании орехов. Учёные полагают, обезьяны также освоили это, но дальше не пошли. Поэтому эволюция кисти приматов остановилась, а у человека продолжилась.

Антропологи США уверены, именно в ударных действиях основа прогресса в развитии кисти человека. Впрочем, она совершенствовалась и под воздействием других факторов.