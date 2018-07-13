Учёные нашли причину самого опасного мужского вида рака

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Опухоль предстательной железы поддаётся лечению, но через несколько лет она превращается в смертельную форму.

Учёные из английского Университета Кардиффа нашли мутацию и её причину, которая влияет на развитие самого опасного мужского вида рака – кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

По словам учёных, опухоль в предстательной железе с самого начала положительно поддаётся гормональной терапии. При лечении значительно снижается уровень в организме больного мужских половых гормонов.

Однако через 2-3 года после лечения у пациентов способна часто развиваться кастрационно-резистентная опухоль. Её уже нельзя излечить даже несмотря на то, что уровень тестостерона очень низкий.

Исследователям удалось выяснить причину происходящего. Оказывается, что мутация, которая затрагивает ген PIK3CA в клетках предстательной железы, может способствовать развитию новых более агрессивных опухолей.

Дело в том, что PIK3CA кодирует белок, который участвует в процессах роста, делении клетки и ухода от запрограммированного уничтожения. Другой же ген PTEN может блокировать PIK3CA, но вот в нём происходят мутации, и это всё вместе провоцирует опухоли.