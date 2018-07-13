Ученые испытали на людях самую эффективную вакцину против ВИЧ

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Препарат даёт 67-процентную защиту от вируса.

Исследовательская группа, включающая специалистов из разных стран мира, объявила о создании средства, позволяющего лечить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Учёные испытали самую эффективную вакцину против одного из наиболее опасных недугов на людях. Препарат получил название Ad26. В эксперименте приняли участие почти 400 добровольцев возрастом от 18 до 50 лет из стран Африки, Таиланда и США. Всем им были сделаны четыре прививки в течение 48 недель.

В итоге вакцина показала высокую безопасность для человека. В некоторых случаях были замечены лишь незначительные побочные эффекты в виде головокружения и диареи. В ходе испытаний препарата выяснилось, что он формирует стойкий иммунный ответ против вируса и увеличивает количество антител, борющихся с вирусом. Ad26, по словам учёных, даёт 67-процентную защиту от заболевания.

В 35-летней истории борьбы учёных с ВИЧ имели место пять наиболее массовых разработок вакцины. Наиболее успешной попыткой до этого было создание препарата в 2009 году. Он был испытан на 16 тысячах тайских добровольцев и показал эффективность на уровне 31%. По официальным данным, в мире с ВИЧ живёт почти 37 миллионов человек. Ежегодно их количество увеличивается на 1,8 миллиона человек.