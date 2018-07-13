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Команда шведов Ocean X сообщают о громадном корабле гуманоидов, который пока поднять на сушу нет возможности.

Ученые обнаружили НЛО на дне Балтийского моря. Найденный летательный объект вызывает огромный интерес. Сообщается, что дискообразный корабль - не единственный в Мировом океане. Такая мысль пришла к ученым после исследования 5% дна океана. Таинственный эллипс расположен на дне Балтийского моря, он мог потерпеть крушение до 2011 года, и стал достоянием морских глубин. Если же появится реальная возможность поднять на сушу находку, то ученые смогут точно определить технологию, используемую для полетов гуманоидами. Есть также предположение, что, подняв НЛО с дна, можно запустить «программу смерти».

По словам уфологов, вмешательство в закрытую систему «тарелки» может стать первым сигналом для инопланетных кораблей, которые прибудут на Землю в огромном количестве для защиты своих сородичей. Если это произойдет, то людям грозит война с гуманоидами и погибель.