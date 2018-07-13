В Хабаровском крае нашли редчайшую бабочку

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Обычно она обитает в Китае, на Тайване и в Корее.

В Хабаровском крае нашли редчайшую для этих краёв бабочку, которая нечасто встречается российским исследователям. Известно, что обнаружили её в лесопарке «Заповедное Приамурье» местные сотрудники во главе с энтомологом Дальнего Востока Владимиром Дубаталовым.

Во время экспедиции близ поселка Киинск в районе имени Лазо им удалось заметить одну особь эпикопеи. Данный вид относится к гелиофильным бабочкам и является уникальным. Эпикопеи обитают только в дневное время. Обычно они распространены в восточных и северных регионах Китая, на Тайване и Корейском полуострове. Также их можно заметить на юге Дальнего Востока. В Хабаровском крае впервые эту бабочку нашли четыре года назад. С тех пор она привлекла немало внимания учёных. Исследователи изучают свойства данного вида, его поведение, а также причины миграции.

Ранее мы писали, что в Одесской области нашли экзотическое животное. Китайский мохнаторукий краб нечасто встречается в этой местности. Впервые в Чёрном море его заметили в конце 1990-х годов.