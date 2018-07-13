В Тюмени медики вернули зрение 95-летнему ветерану войны

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Врачи областной клинической больницы № 1 в Тюмени провели уникальную операцию по восстановлению зрения 95-летнему пациенту. Существующая у него катаракта сопровождалась также и другими сопутствующими заболеваниями.

Современные медицинские технологии дают возможность восстановить зрение людям любого возраста. Так, офтальмологами ОКБ № 1 в Тюмени была проведена уникальная операция 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который уже много лет не видел окружающий мир. У мужчины была запущенная катаракта, а также множество сопутствующих заболеваний глаза.

Также тюменским медикам удалось вернуть зрение 90-летней женщине, которая была абсолютно лишена зрения в течение десяти лет. После таких успешных хирургических вмешательств к офтальмологам Тюмени стали обращаться жители с самыми запущенными болезнями органов зрения. Для лечения таких пациентов в медицинском учреждении создано специализированное монопрофильное отделение, которое оборудовано новейшими приборами по диагностике и лечению.

Офтальмологи рекомендуют каждому внимательно относиться к проблемам глаза и не запускать существующие болезни, необходимо ежегодно проходить обследование с целью профилактики. Напомним, что некоторые патологии глаза могут проходить бессимптомно в начале своего развития.