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Череп набивали травой, обшивали кожей, покрывали гипсом – воссоздавали облик человека.

Раскрыта информация о секретном эксперименте по воскрешению людей в России. Ученые всегда знали, что человечество проводило неоднократные и неуспешные попытки воскресить себе подобных. Книги рукописей древних обрядов привлекают внимание любопытных современников, безуспешно пытающихся провести «операцию реинкарнацию». Раскопки поселений в России подтвердили, что «татарские курганы» располагались по всему течению Енисея, в Туве, и в долине Чулыма несут большую долю информации для ученых. Специалисты обнаружили доказательства воскрешения мертвецов.

Так археологи стали свидетелями проведения какого-то древнего обряда. Желание оставить усопшего в этом мире не всегда использовали близкие. Некоторых вовсе хоронили вдали от поселения, ошибочно предполагая, что дух взойдет в иной мир и не будет беспокоить племя. Куклы-манекены помогали древним людям отождествлять погибшего с предметом. Тем самым давая надежду на воскрешение. Ученые считают, что древние ритуалы оживления мертвецов существуют до сих пор в среде северных народов.