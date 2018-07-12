Виртуальная реальность лечит страх высоты

Вчера, 23:00

Страх высоты – довольно распространенная фобия. В Оксфорде предложили способ ее лечения без участия медиков. На помощь пришла виртуальная реальность (VR).

Ученые отобрали для эксперимента 100 добровольцев, страдающих страхом высоты. 49 человек проходили VR-терапию в течение получаса два-три раза в неделю, курс длился две недели. 51 человек составляли контрольную группу.

Авторы методики утверждают, что их технология приносит заметные положительные результаты и не требует психотерапевтической помощи пациентам.

Методика заключается в постепенном привыкании ко все большей высоте. Например, вначале пациенты виртуально снимали кошку с дерева, потом высота становилась все больше.

После завершения курса терапии страх высоты у экспериментальной группы снизился на 68%. Виртуальная реальность действительно лечит.