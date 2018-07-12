Израильские археологи обнаружили изображения разведчиков Моисея

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При раскопках в Галилее израильские археологи обнаружили мозаики V века н. э. Сюжеты мозаик в древней синагоге представляют Самсона, изображают Красное море, которое расступилось перед Моисеем, Ноев ковчег и другие сюжеты из Библии и не только.

За время раскопок, которые ведутся с 2012 года, ученые обнаружили уникальнейшие мозаики римского и византийского периодов иудаизма. На одной из мозаик – изображения разведчиков Моисея, которые были посланы в землю Ханаанскую, чтобы узнать, какой народ живет в ней, плодородные ли там земли, и что произрастает в Ханаане. Скорее всего, на изображении лазутчики Моисея несут вдвоем на шесте огромную виноградную гроздь, настолько она тяжела и велика.

Также найдена мозаика с самым древним небиблейским сюжетом. Она изображает встречу Александра Македонского с еврейским первосвященником.

Также раскопаны мозаичные картины с изображением Самсона с воротами Газы на плечах. Есть на мозаиках изображение зодиакального цикла.