Земле угрожают гигантские торнадо на Солнце

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Много десятилетий ученые пытаются объяснить природу возникновения вспышек на Солнце. Несмотря на известные одиннадцатилетние циклы солнечной активности, гигантские огненные торнадо на Солнце возникают все равно внезапно.

В результате таких солнечных бурь в космос отправляются мощные потоки протонов, которые могут, например, напрочь вывести из строя все приборы космических аппаратов, даже находящихся далеко от светила, на орбите Земли. На Земле нас защищают от космической радиации геомагнитное поле и толстый слой атмосферы, а космонавты, находящиеся в открытом космосе, могут в результате такой солнечной вспышки получить сильную дозу облучения.

Солнечные гигантские торнадо могут повредить приборы не только в космосе. Они угрожают также и Земле. Подвержены опасности во время пиков вспышек, например, авиалайнеры.

Под угрозой также энергетические сети. Может сработать аварийная защита, и потребители электроэнергии будут отключены.

После вспышки на Солнце Земли вначале достигает излучение, потом - поток заряженных частиц, а по прошествии примерно трех суток Землю окутывает поток плазмы, что вызывает магнитную бурю.

Солнечные вспышки, как правило, происходят в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности, а точнее вблизи нейтральной линии магнитного поля, разделяющей области северной и южной полярности. Энерговыделение мощной солнечной вспышки может составлять 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте или приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.