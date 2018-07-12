"Шрамы" Земли и огненный ад Гавайев показали на фото астронавты с МКС

Сегодня, 21:25

В Сети появилась новая порция фотографий от Национального космического агентства США.

NASA опубликовала фото, сделанные из космоса астронавтами Дрю Фойстелом, Рикки Арнольдом и астронавтом ЕКА Александром Герстом, которые сейчас работают на МКС.

Они смогла сфотографировать с борта космической станции удивительные природные явления и поразительные виды разных кусочков Земли. На фото запечатлены и «шрамы» Земли, которые образовали горные хребты Мадагаскара.

Извергающие огненную лаву кратеры вулканов Гавайев, которые как будто стекают в огненный ад.

Дельта Волги, напоминающая картину художника абстракциониста начала прошлого века.

Есть на фото и Куба, которую с такого расстояния можно принять за притаившееся в океанских глубинах невиданное чудовище, и красивое скопление легких облаков над Аравийской пустыней, и даже кратеры, оставшиеся от давних столкновений метеоритов с Землей, выглядят живописно и совсем не пугают, и еще многое другое.