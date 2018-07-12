NASA к концу 2019 года испытает трудности с отправкой астронавтов на МКС

Сегодня, 20:14

Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO) обнародовала доклад, в котором констатировала факт задержек тестовых пилотируемых полетов по программе NASA.

В настоящее время у американского космического агентства два подрядчика в пилотируемой космонавтике - Boeing и SpaceX. Представитель Счетной палаты заявляет, что сертификация обеих компаний по доставке людей на МКС, скорее всего будет перенесена (ранее планировались испытательные полеты с людьми на борту до конца текущего года).

В связи с переносом сроков Счетная палата опасается, что у США будет ограниченный доступ к МКС и NASA испытает трудности с отправкой астронавтов на станцию.

Сейчас доставка американских астронавтов в космос осуществляется с помощью России. Контракт с Россией действует до конца текущего года. Стоимость перевозки «Союзом» одного человека на орбиту и обратно – 82 миллиона долларов.

Как NASA будет выходить из сложившейся ситуации, покажет будущее. Скорее всего, контракт с Россией будет продолжен.