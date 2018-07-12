Курение может вызвать аритмию

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Аритмия и курение очень взаимосвязаны. Сердечно-сосудистая система курильщика не может быть здоровой, постоянно подвергаясь негативному воздействию никотина.

По статистике, большинство людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (в том числе, имеющих аритмию), являются курильщиками. Постоянное плохое поступление кислорода в легкие при систематическом курении может вызвать аритмию или ишемическую болезнь сердца. Риск сердечного приступа у курильщика намного выше, чем у некурящего человека. По данным медиков, риск аритмии у курильщиков больше не 32%. Даже те, кто бросил курить, остаются в зоне риска: у них риск аритмии больше на 9%, чем у не куривших вовсе людей.

Совместное исследование британских, норвежских и немецких ученых показало, что каждые десять сигарет, выкуренных за день, повышают вероятность возникновения аритмии на 14%. Ученые отмечают, что одинаковый вред организму приносят и сигареты, и трубки, и кальяны.