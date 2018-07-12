В Украине археологи нашли могилу заживо погребённых влюбленных

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Неожиданную находку обнаружили археологи в Тернопольской области, Украина. В могиле они нашли пару, которая была захоронена около 3000 лет назад.

Археологи полагают, что пара была погребена в бронзовом веке. При этом, они считают, что женщину хоронили заживо для того, чтобы она могла проводить своего покойного мужа в последний путь. Учёные отмечают, что захоронение является уникальным, а пара лежала в нём лицом к лицу. Женщина аккуратно прижимала к себе мужчину за правое плечо. Оба тела были захоронены в украшениях из бронзы.

Эксперты отмечают, что положить так оба тела было невозможно, поэтому женщину хоронили еще живой. Скорей всего она приняла яд перед тем, как лечь в могилу и обнять своего супруга. При этом специалистам не известно о частых случаях таких захоронений, из чего строят предположения, что женщина приняла добровольное решение. В большинстве парных могил тела просто лежат друг другом, что лишний раз доказывает теорию учёных о нежелании влюблённых расставаться даже после смерти.