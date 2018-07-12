Ученые выяснили, что для каждого четвертого школьника его внешность – главная проблема

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Попытки человека заботиться о своем внешнем виде всегда были очевидными, но ученые считали, что это в меньшей степени затрагивает детей. Однако выяснилось, что для многих из них плохая внешность – главный страх.

В Британии провели исследование, в ходе которого опросили школьников от 9 до 17 лет. Для каждого четвертого респондента забота о внешности была главной проблемой. При этом половина опрошенных сталкивалась с негативными высказываниями в адрес своей внешности от близкого окружения. Часто нелестные комментарии принимали форму оскорбления. Из-за нежелания столкнуться с критикой снова около трети школьников постоянно испытывают стресс и сильно переживают из-за плохих черт или одежды.

По мнению ученых, важную роль в формировании такой тенденции сыграл Интернет. Сравнение параметров моделей и знаменитостей, формирование трендов приводит к тому, что дети и подростки пытаются подражать, критикует тех, кто не соответствует моде и переживают из-за собственного несовершенства.