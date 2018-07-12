Учёные найдут жизнь на Марсе при помощи «дюн-призраков»

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В древних песках могут быть древние микроорганизмы, которые изолировались на миллионы лет.

Астрономы впервые за всё время изучения Марса нашли на его поверхности так называемые «дюны-призраки». Они представляют собой углубления на поверхности планеты, которые образовались после исчезновения дюны. Такие ландшафтные явления есть и на Земле.

Согласно новому открытию, дюны всегда исчезают. Если у подножия песчаных холмов образуется застывшая лава или скапливаются осадочные породы, то дюна пропадает и вместо неё получается углубление.

Получается, что песчаные дюны на Марсе исчезли в результате извержений вулканов или же метеоритной бомбардировки. Кроме того, учёные найдут при помощи «дюн-призраков» жизнь на Красной планете.

Дело в том, что в полостях данного вида ландшафта часто можно встретить древний песок и породы, которые были изолированы от внешнего мира на миллионы лет. К примеру, в «дюнах-призраках» на Земле живут микроорганизмы. На основании этого можно предположить, что микроорганизмы обитают и в остатках дюн на Марсе. Минимум, что могут найти учёные, так это биологические молекулярные соединения в древних песках.

Как бы то ни было, изучение марсианских «дюн-призраков» поможет исследователям приоткрыть тайну истории Марса и разобраться, как менялся климат Красной планеты в течение миллионов лет.