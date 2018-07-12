Учёные: Один апельсин в день может ухудшить зрение

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Многие продукты, которые люди употребляют довольно часто, оказываются полезными для тех или иных органов, предотвращая заболевания или другие проблемы. Австралийским учёным удалось обнаружить свойство апельсинов, о котором ранее было неизвестно.

В исследованиях учёных приняли участие 2000 взрослых возрастом старше 50 лет. При этом наблюдения производились на протяжении 15 лет. Опрос показал, что ежедневное употребление одного апельсина снижает риск возникновения макулярной дегенерации на 60%. При этом заболевании у человека начинаются проблемы с сетчаткой глаза, из-за чего ухудшается зрение и восприятие цветов, а также возникает искривление видимых линий.

Ведущий специалист исследований Бамини Гопинат отмечает, что ранее рассматривалось только воздействие отдельных витаминов, таких как: A, C и E. В этот раз учёные решили рассмотреть, как реагирует зрение на определённые продукты и их сочетание. Данное исследование является одним из самых крупных, направленных на предотвращение хронических заболеваний.